Оставить заявку ON-LINE

АВР-Электро
г. Санкт-Петербург, Полюстровский пр., д. 32, лит. Д
mail@avr-electro.ru
+7 (812) 240-38-00
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ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОЩИТОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

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АВР-ЭЛЕКТРО - ЛИДЕР В ПРОИЗВОДСТВЕ ЭЛЕКТРОЩИТОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ!

Гарантия низкой цены
Прямые контракты с ключевыми вендерами

Оптимизация проекта
Пересчет на аналогичные комплектующие бесплатно

Нестандартные заказы
Заказы под уникальные требования клиента

Инженер проекта
Полное сопровождение от расчета до сдачи объекта

Рекордная скорость работы
Работа в вечерние смены и без выходных

Контроль качества
Проверка проекта на типовые ошибки и корректировка

О ПРОИЗВОДСТВЕ

Компания АВР-ЭЛЕКТРО осуществляет производство НКУ - низковольтных комплектных устройств: ГРЩ, ГРЩД, ВРУ, АВР, щиты распределительные серии ПР, ШРС, ШРСП, щиты квартирные и этажные, щиты освещения, кабельные киоски КЛ-209, КЛ-209М, КЛ-211.

Мы используем весь арсенал современного  качественного инструмента и контрольно-измерительной техники. Высокая скорость работы от момента заказа до запуска в производство!

Заказ ведет инженер проекта и инженер на производстве. Полный цикл проверок при производстве. При расчете проверим проект на типовые ошибки и исправим.

Послепродажное обслуживание. Выезд на объект. Советы по монтажу. 

Опыт работы электромонтажников более 10 лет! 
При срочных заказах работаем в вечерние смены и без выходных!

 

ПРИМЕРЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ                                                                        Смотреть все

НАША ПРОДУКЦИЯ

ВРУ
Вводно-распределительные устройства серии ВРУ

Шкаф силовой с аппаратами учета ШСУ-400 и ШСУ-600

ГРЩ/ГРЩД
Главный распределительный щит серии ГРЩ/ГРЩД

ГРЩ для реконструкции электроустановок жилых домов

Панели распределительных щитов ЩО-70

Кабельные киоски
Кабельные киоски КЛ-209, КЛ-209М, КЛ-211

УКРМ
УКРМ Устройство компенсации реактивной мощности

УАВР
Устройство автоматического ввода резерва УАВР/АВР

Щиты квартирные, этажные
Щиты квартирные серии ЩК 8504

Щиты этажные серии ЩЭ 8503

Щиты распределительные
Шкафы распределительные силовые серии ШРС

Щит распределительный для строительных площадок серии ЩРСП

Щиты распределительные серии ПР 8501

Распределительные устройства низшего напряжения РУНН-0,4 кВ

Щиты осветительные для общественных и промышленных зданий серии ЩО 8502

Шкаф ввода и учета для коттеджей и садовых домиков

Щиты управления
Щиты управления освещением ЩУО/ШУО

Щиты управления вентиляцией ЩУВ/ШУВ

Щиты управления двигателями ЩУД/ШУД

Щиты управления задвижками ЩУЗ/ШУЗ

Щиты управления насосами ЩУН/ШУН

Щиты управления обогревом кровли ЩУОК/ШУОК

Щиты управления электрическими нагревателями ЩУЭН/ШУЭН

Ящики управления
Ящики управления освещением ЯУО 9600

Ящики управления серии ЯУ

Аксессуары
Аксессуары для электрических шкафов. Монтажные изделия

 

 

НЕТ ВРЕМЕНИ ИЗУЧАТЬ ИНФОРМАЦИЮ НА САЙТЕ?

 Звоните по телефону +7(812) 240-38-00

или присылайте заявку с принципиальной электрической схемой для расчета проекта на почту mail@avr-electro.ru

 

Будем рады видеть вас в нашем офисе и на производстве
г. Санкт-Петербург, Полюстровский пр., д. 32, лит. Д

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