Оставить заявку ON-LINE

О ПРОИЗВОДСТВЕ

Компания АВР-ЭЛЕКТРО осуществляет производство НКУ - низковольтных комплектных устройств: ГРЩ, ГРЩД, ВРУ, АВР, щиты распределительные серии ПР, ШРС, ШРСП, щиты квартирные и этажные, щиты освещения, кабельные киоски КЛ-209, КЛ-209М, КЛ-211.

Мы используем весь арсенал современного качественного инструмента и контрольно-измерительной техники. Высокая скорость работы от момента заказа до запуска в производство!

Заказ ведет инженер проекта и инженер на производстве. Полный цикл проверок при производстве. При расчете проверим проект на типовые ошибки и исправим.

Послепродажное обслуживание. Выезд на объект. Советы по монтажу.

Опыт работы электромонтажников более 10 лет! При срочных заказах работаем в вечерние смены и без выходных!

ПРИМЕРЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ Смотреть все