Оставить заявку ON-LINE

АВР-ЭЛЕКТРО - ЛИДЕР В ПРОИЗВОДСТВЕ ЭЛЕКТРОЩИТОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ!
Гарантия низкой цены
Прямые контракты с ключевыми вендерами
Оптимизация проекта
Пересчет на аналогичные комплектующие бесплатно
Нестандартные заказы
Заказы под уникальные требования клиента
Инженер проекта
Полное сопровождение от расчета до сдачи объекта
Рекордная скорость работы
Работа в вечерние смены и без выходных
Контроль качества
Проверка проекта на типовые ошибки и корректировка
О ПРОИЗВОДСТВЕ
Компания АВР-ЭЛЕКТРО осуществляет производство НКУ - низковольтных комплектных устройств: ГРЩ, ГРЩД, ВРУ, АВР, щиты распределительные серии ПР, ШРС, ШРСП, щиты квартирные и этажные, щиты освещения, кабельные киоски КЛ-209, КЛ-209М, КЛ-211.
Мы используем весь арсенал современного качественного инструмента и контрольно-измерительной техники. Высокая скорость работы от момента заказа до запуска в производство!
Заказ ведет инженер проекта и инженер на производстве. Полный цикл проверок при производстве. При расчете проверим проект на типовые ошибки и исправим.
Послепродажное обслуживание. Выезд на объект. Советы по монтажу.
Опыт работы электромонтажников более 10 лет! При срочных заказах работаем в вечерние смены и без выходных!
ПРИМЕРЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ Смотреть все
НАША ПРОДУКЦИЯ
Кабельные киоски
Кабельные киоски КЛ-209, КЛ-209М, КЛ-211
Щиты квартирные, этажные
Щиты квартирные серии ЩК 8504
Щиты распределительные
Шкафы распределительные силовые серии ШРС
Щит распределительный для строительных площадок серии ЩРСП
Щиты распределительные серии ПР 8501
Распределительные устройства низшего напряжения РУНН-0,4 кВ
Щиты осветительные для общественных и промышленных зданий серии ЩО 8502
Ящики управления
Ящики управления освещением ЯУО 9600
Аксессуары
Аксессуары для электрических шкафов. Монтажные изделия
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Звоните по телефону +7(812) 240-38-00
или присылайте заявку с принципиальной электрической схемой для расчета проекта на почту mail@avr-electro.ru
Будем рады видеть вас в нашем офисе и на производстве г. Санкт-Петербург, Полюстровский пр., д. 32, лит. Д